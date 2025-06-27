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27 июня, 07:15

Политика

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР

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Российские военнослужащие освободили село Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР), которое стало еще одной ключевой точкой на направлении к границам Днепропетровской области. Штурмовые группы смогли прорвать оборону противника, в результате чего взяли населенный пункт под контроль.

Также на донецком направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новосергеевка.

Тем временем на границах Курской и Сумской областей подразделения группировки "Север" улучшили свои позиции. В настоящий момент бои идут в районах населенных пунктов Новая Сечь, Соляники, Храповщина, Варачино, Юнаковка и Садки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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