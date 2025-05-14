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14 мая, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": в РФ предложили сократить рабочий день для родителей

"Вопрос спорный": в РФ предложили сократить рабочий день для родителей

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В РФ у работающих женщин с детьми и отцов-одиночек может появиться право уходить с работы на два часа раньше. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Борис Чернышов.

Предлагается разрешить родителям самостоятельно выбирать, когда удобнее провести это время с детьми – утром или вечером. Как такое нововведение отразится на рынке труда и нужно ли сокращать рабочий день только отдельным категориям сотрудников?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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