"Вопрос спорный": в РФ предложили сократить рабочий день для родителей

В РФ у работающих женщин с детьми и отцов-одиночек может появиться право уходить с работы на два часа раньше. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Борис Чернышов.

Предлагается разрешить родителям самостоятельно выбирать, когда удобнее провести это время с детьми – утром или вечером. Как такое нововведение отразится на рынке труда и нужно ли сокращать рабочий день только отдельным категориям сотрудников?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.