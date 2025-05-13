Артист Александр Яцко рассказал, что считает актеров ленивыми и завистливыми

Заслуженный артист России Александр Яцко признался, что все больше интересуется режиссурой. По его словам, актеров он считает ленивыми, завистливыми и хвастливыми, а нейросети – слишком сложными для большинства из них.

Артист отметил, что хотел бы закрепиться в профессии как постановщик и перестать "считать свои работы по пальцам".

Большое интервью с Александром Яцко выйдет в среду, 13 мая, в эфире телеканала Москва 24.