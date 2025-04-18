Заслуженный артист России Юрий Грымов рассказал о роли театра и культуры

Режиссер и заслуженный артист России Юрий Грымов рассказал, что театр сегодня объединяет людей разных возрастов и социального положения. По его словам, сцена – это универсальное пространство, где поднимаются важные и ответственные темы.

Грымов также отметил, что культура, как и базовые жизненные потребности, требует постоянного внимания и поддержки, ведь именно она формирует человека.

Большое интервью с Юрием Грымовым выйдет в пятницу, 18 апреля, в эфире телеканала Москва 24.