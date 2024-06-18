"Моя Москва": Юрий Грымов. Часть 1

Москва с ее старыми и новыми районами, с зелеными парками и интересными выставками стала для продюсера, сценариста и режиссера Юрия Грымова главной школой жизни. В столице он родился, здесь делал первые творческие шаги и добивался успеха.

Вернувшись в места своего детства в Свиблово и на ВДНХ, заслуженный артист России расскажет, за что его, троечника, любили в школе, как он попал в космос, и какая она – Москва Юрия Грымова.

Об этом – в программе "Моя Москва".

