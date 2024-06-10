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10 июня, 11:00

Культура

"Моя Москва": Марина Яковлева. Часть 1

"Моя Москва": Марина Яковлева. Часть 1

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Родившаяся в небольшом городе Иркутской области Марина Яковлева приехала в Москву в 17 лет, чтобы поступать в ГИТИС. Столица щедро одарила юную сибирячку и скорым успехом в кино, и прекрасной семьей, и яркой новой жизнью.

Вернувшись в любимый Бабушкинский район, где актриса прожила два десятилетия, она вспомнит, как праздновала новоселье с мужем Андреем Ростоцким, почему боялась контролеров в автобусе, и расскажет, какая она – Москва Марины Яковлевой.

Об этом – в программе "Моя Москва".

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