"Моя Москва": Марина Яковлева. Часть 1

Родившаяся в небольшом городе Иркутской области Марина Яковлева приехала в Москву в 17 лет, чтобы поступать в ГИТИС. Столица щедро одарила юную сибирячку и скорым успехом в кино, и прекрасной семьей, и яркой новой жизнью.

Вернувшись в любимый Бабушкинский район, где актриса прожила два десятилетия, она вспомнит, как праздновала новоселье с мужем Андреем Ростоцким, почему боялась контролеров в автобусе, и расскажет, какая она – Москва Марины Яковлевой.

Об этом – в программе "Моя Москва".