Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня, 21:45

Культура

Машков прокомментировал назначение на пост директора театра "Современник"

Машков прокомментировал назначение на пост директора театра "Современник"

"Кинореквизит": спортивный инвентарь

Новости часа: Москва шесть лет лидирует в рейтинге состояния инвестклимата

Новости часа: Москва поможет создать единую цифровую экосистему для инвесторов

Столичный Депкульт сообщил о новых назначениях в театрах

Владимир Машков стал директором "Современника"

"Звезды советского экрана": лучшие роли Елены Прокловой

"Это Москва. Люди": Елена Булукова

Выставка коллекции Арама Абрамяна открылась в Третьяковской галерее

"Мослекторий": Павел Сурков – о Пушкине

В пятницу, 7 июня, сразу три московских театра сменили руководителей. Среди них был Владимир Машков, который теперь является директором "Современника". Свою новую должность он связал с огромной личной ответственностью перед бывшим худруком Галиной Волчек. Актер отметил, что при жизни артистки они много сотрудничали и строили совместные планы.

При этом новую работу Машков будет совмещать с должностью художественного руководителя Театра Олега Табакова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатрвидеоВиктория КонноваЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика