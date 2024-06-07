Машков прокомментировал назначение на пост директора театра "Современник"

В пятницу, 7 июня, сразу три московских театра сменили руководителей. Среди них был Владимир Машков, который теперь является директором "Современника". Свою новую должность он связал с огромной личной ответственностью перед бывшим худруком Галиной Волчек. Актер отметил, что при жизни артистки они много сотрудничали и строили совместные планы.

При этом новую работу Машков будет совмещать с должностью художественного руководителя Театра Олега Табакова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

