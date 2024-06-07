Родственники пациентов реанимации в Москве будут получать СМС-оповещения

Москвичи, чьи близкие находятся в реанимации, смогут узнать об их самочувствии с помощью нового сервиса. Об этом рассказала на экономическом форуме в Петербурге заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Информация о состоянии пациента и ключевые показатели – давление, сатурация, температура, пульс и дыхание – ежедневно будут приходить в виде СМС-сообщения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.