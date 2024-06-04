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04 июня, 16:45

Политика

Зампред ГД Ирина Яровая рассказала, как в РФ проверяют детские лагеря

Зампред ГД Ирина Яровая рассказала, как в РФ проверяют детские лагеря

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Более пяти миллионов детей смогут отдохнуть в российских лагерях летом 2024 года. Их примут около 40 тысяч организаций, которые предварительно прошли множество проверок на безопасность территории, условий проживания, питания. Какие требования предъявляет государство и на что обращают внимание родители, рассказала заместитель председателя Государственной Думы, заслуженный юрист России Ирина Яровая.

Большое интервью с Ириной Яровой выйдет во вторник, 4 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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