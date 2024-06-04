04 июня, 07:15Транспорт
Проверки оплаты проезда пройдут в общественном транспорте 4 и 11 июня
4 и 11 июня на юго-западе Москвы проведут усиленные проверки оплаты проезда в наземном транспорте. Они пройдут на самых востребованных маршрутах около станции метро "Теплый стан".
В Дептрансе призвали пассажиров оплачивать поездки сразу при входе в салон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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