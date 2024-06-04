Проверки оплаты проезда пройдут в общественном транспорте 4 и 11 июня

4 и 11 июня на юго-западе Москвы проведут усиленные проверки оплаты проезда в наземном транспорте. Они пройдут на самых востребованных маршрутах около станции метро "Теплый стан".

В Дептрансе призвали пассажиров оплачивать поездки сразу при входе в салон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.