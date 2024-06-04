В Москве начал работу Международный конгресс в области медицины

В Москве начал работу 37-й Международный конгресс в области медицины. С 4 по 7 июня ученые со всего мира будут обсуждать новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний. Специалисты обменяются опытом по использованию робототехники, искусственного интеллекта и хирургического моделирования

Среди основных тем – борьба с бесплодием и различными патологиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.