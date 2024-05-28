Число операций по удалению тромбов увеличилось в Москве в 30 раз

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве за последние восемь лет в 30 раз увеличилось количество операций по удалению тромбов из сосудов при ишемическом инсульте. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, в прошлом году столичные врачи выполнили более 2 тысяч операций. Этого, по словам заммэра, удалось добиться благодаря объединению московских стационаров в сеть. Это позволяет в режиме реального времени получать информацию о наличии свободных операционных и коек нейрореанимации в больницах. Как утверждает Ракова, это помогает сократить время между поступлением пациента в стационар и началом лечения.

"Для круглосуточной экстренной помощи москвичам с любыми сердечно-сосудистыми патологиями в 2013 году мы создали инфарктную сеть. А в 2017-м на ее базе – инсультную, которая с тех пор непрерывно развивается", – добавила Ракова.

Она также уточнила, что, несмотря на высокий уровень оказания экстренной помощи при инфарктах и инсультах в Москве, соответствующий мировым стандартам, сердечно-сосудистые заболевания до сих пор являются одной из самых частых причин инвалидизации и смерти. В связи с этим столичные власти уделяют особое внимание профилактике и лечению пациентов с сосудистыми проблемами.

Так, сейчас врачи проводят операцию пациентам с инсультом уже через 40 минут после поступления в стационар. Это является важнейшим фактором, уточнила заммэра. Кроме того, точность диагностики заболеваний к 2024 году повысилась благодаря современному оборудованию.

"Город обеспечивает основными бесплатными лекарствами три группы москвичей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первой группе больные, перенесшие острый инфаркт миокарда. Вторая группа – пациенты с мерцательной аритмией. В третью группу входят люди с высоким уровнем холестерина в крови", – добавили на сайте мэра и правительства Москвы.

При этом после перенесенного инсульта пациентам проводят раннюю реабилитацию уже в неврологическом отделении, специализированных центрах или реабилитационных отделениях больницы, а после амбулаторно. Для профилактики возможных повторных инсультов и контроля состояния пациентов в столичных поликлиниках имеется программа по проактивному динамическому диспансерному наблюдению.

Ранее стало известно, что ягодные морсы, зеленый чай, а также какао помогут снизить риск тромбоза. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что зеленый чай улучшает текучесть крови, повышает ее антиагрегантные свойства, тем самым отталкивая кровяные клетки друг от друга.

