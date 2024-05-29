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29 мая, 07:15

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Количество операций по удалению тромбов в московских больницах выросло в 30 раз

Количество операций по удалению тромбов в московских больницах выросло в 30 раз

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Благодаря объединению столичных стационаров за последние восемь лет количество операций по удалению тромбов увеличилось почти в 30 раз. В большинстве случаев пациентов с инсультом начинают экстренно оперировать уже через 40 минут после поступления в клинику.

В НИИ Склифосовского выполняют до 10 таких операций еженедельно. Примерно 2–3 года назад такое же количество пациентов оперировали за месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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