Количество операций по удалению тромбов в московских больницах выросло в 30 раз

Благодаря объединению столичных стационаров за последние восемь лет количество операций по удалению тромбов увеличилось почти в 30 раз. В большинстве случаев пациентов с инсультом начинают экстренно оперировать уже через 40 минут после поступления в клинику.

В НИИ Склифосовского выполняют до 10 таких операций еженедельно. Примерно 2–3 года назад такое же количество пациентов оперировали за месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

