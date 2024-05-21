Опухоль придатков весом 14 килограммов удалили в онкодиспансере Подмосковья

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Московского областного онкологического диспансера удалили две опухоли и матку с придатками у женщины, у которой диагностировали третью стадию рака яичников. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.

По информации ведомства, 48-летняя женщина пожаловалась на боли в области живота, а также на увеличение его объема. В результате у пациентки выявили рак яичников третьей стадии. Медики объяснили, что опухоли сдавливали внутренние органы, поэтому женщина не могла нормально питаться, ходить и даже дышать.

"При поступлении вес пациентки был 50 килограммов, а вес удаленной опухоли – 14 килограммов, что составило треть всего веса женщины", – уточнила заведующая отделением онкогинекологии больницы Ирина Карьгина.

После хирургического вмешательства женщина проходит курс химиотерапии.

Ранее сообщалось, что хирурги в Башкирии удалили опухоль яичников с 30-литровым содержанием жидкости у женщины. По словам министра здравоохранения региона Айрата Рахматуллина, 62-летняя женщина не обращалась к врачам и пыталась самостоятельно вылечить заболевание. Во время операции медики удалили матку с придатками, вмешательство прошло успешно. Пациентку в стабильном состоянии выписали домой, указал министр.

