"Интервью": Георгий Костюк – о психиатрической помощи в Москве

Психиатрическая клиническая больница имени Алексеева в Москве отмечает юбилей. Исполняется 130 лет со дня ее открытия.

Как в настоящее время работает психиатрическая помощь в Москве? Какие создаются условия для ментального здоровья москвичей? Какую современную помощь могут получить люди с нарушениями памяти или сниженными мыслительными функциями?

На вопросы ответит главный врач психиатрической больницы имени Алексеева Георгий Костюк в программе "Интервью".