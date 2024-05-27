27 мая, 18:00Город
"Интервью": Георгий Костюк – о психиатрической помощи в Москве
Психиатрическая клиническая больница имени Алексеева в Москве отмечает юбилей. Исполняется 130 лет со дня ее открытия.
Как в настоящее время работает психиатрическая помощь в Москве? Какие создаются условия для ментального здоровья москвичей? Какую современную помощь могут получить люди с нарушениями памяти или сниженными мыслительными функциями?
На вопросы ответит главный врач психиатрической больницы имени Алексеева Георгий Костюк в программе "Интервью".