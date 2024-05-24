Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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24 мая, 08:10

Технологии

"Мой район. Новости": ИИ помог столичным врачам поставить почти 14 млн диагнозов

"Мой район. Новости": ИИ помог столичным врачам поставить почти 14 млн диагнозов

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Почти 14 миллионов предварительных диагнозов помог поставить врачам московских клиник искусственный интеллект (ИИ). Точность системы составляет 95%. Она определяет практически все самые распространенные заболевания. Кроме того, нейросеть подсказывает оптимальные тактики лечения.

При этом врач может не согласиться с заключением цифрового помощника и поставить свой диагноз, а также дополнить или сократить список необходимых исследований. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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