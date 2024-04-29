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Новости

Новости

29 апреля, 09:30

Город

"Актуальный репортаж": как работает флагманский центр института Склифосовского

"Актуальный репортаж": как работает флагманский центр института Склифосовского

"Мой район. Новости": почти 50 млн приемов совершили медики в столичных поликлиниках

"Доктор 24. Темы недели": давление

Станции скорой помощи стали активно переводить на новый стандарт работы

Многопрофильные стационары Москвы переведут на новый стандарт медпомощи к концу года

Собянин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

"Интервью": Николай Плавунов – о работе скорой помощи в Москве

Врач Николай Плавунов рассказал, как изменилась работа скорой помощи в Москве

Врач Николай Плавунов рассказал о приоритетах в работе скорой помощи

Столичные врачи спасли пациента от разрыва аорты

Флагманский центр НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского одним из первых заработал по новому стандарту оказания медицинской помощи. Передовое оборудование и заранее сформированный алгоритм действий помогают столичным врачам оказывать экстренную медпомощь на высоком уровне. Так, роботизированная система позволяет в любых положениях сделать тот объем исследования, который необходим врачам в конкретный период времени.

Как в центре происходят прием, диагностика и лечение пациентов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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медицинагородвидеоАлександра Бриль
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