"Актуальный репортаж": как работает флагманский центр института Склифосовского

Флагманский центр НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского одним из первых заработал по новому стандарту оказания медицинской помощи. Передовое оборудование и заранее сформированный алгоритм действий помогают столичным врачам оказывать экстренную медпомощь на высоком уровне. Так, роботизированная система позволяет в любых положениях сделать тот объем исследования, который необходим врачам в конкретный период времени.

Как в центре происходят прием, диагностика и лечение пациентов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.