"Мой район. Новости": разработку лекарств от тяжелых заболеваний профинансируют в столице

В столице профинансируют разработку и исследование инновационных препаратов от меланомы, рассеянного склероза, а также для лечения болезни Бехтерева. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Лаборатории уже развернуты на базе ведущих московских клиник. В их числе – больница имени Филатова, многопрофильный клинический центр "Коммунарка" и онкологическая больница № 62. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".