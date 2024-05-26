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Новости

26 мая, 17:00

Город

"Мой район. Новости": разработку лекарств от тяжелых заболеваний профинансируют в столице

"Мой район. Новости": разработку лекарств от тяжелых заболеваний профинансируют в столице

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В столице профинансируют разработку и исследование инновационных препаратов от меланомы, рассеянного склероза, а также для лечения болезни Бехтерева. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Лаборатории уже развернуты на базе ведущих московских клиник. В их числе – больница имени Филатова, многопрофильный клинический центр "Коммунарка" и онкологическая больница № 62. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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