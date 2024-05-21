Врач Сергей Готье рассказал о новых технологиях в трансплантологии

Высокие технологии используются в медицине. Каждый год у врачей появляются новые возможности, например, роботы для микрохирургии и операционные-трансформеры.

Между тем в области трансплантологии научились печатать ткани на биопринтере. Об этом рассказал директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова и главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

Большое интервью с врачом выйдет во вторник, 21 мая, в эфире телеканала Москва 24.