Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 14:30

Технологии

Врач Сергей Готье рассказал о новых технологиях в трансплантологии

Врач Сергей Готье рассказал о новых технологиях в трансплантологии

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Высокие технологии используются в медицине. Каждый год у врачей появляются новые возможности, например, роботы для микрохирургии и операционные-трансформеры.

Между тем в области трансплантологии научились печатать ткани на биопринтере. Об этом рассказал директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова и главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

Большое интервью с врачом выйдет во вторник, 21 мая, в эфире телеканала Москва 24.

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