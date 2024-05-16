16 тыс школьников и студентов колледжей Москвы присоединились к эковолонтерству

Более 16 тысяч школьников и студентов колледжей Москвы присоединились к экологическому волонтерству. Ежегодно в школах столицы проходит порядка 500 крупных мероприятий, посвященных защите окружающей среды.

Среди самых массовых и популярных – осенний интеллектуальный квест "Экомарафон", который старшеклассники проводят для малышей.

Несмотря на увеличение количества машин, с 2010 года вредные выбросы в городе сократились на 64%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

