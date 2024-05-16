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16 мая, 16:45

Экология

16 тыс школьников и студентов колледжей Москвы присоединились к эковолонтерству

16 тыс школьников и студентов колледжей Москвы присоединились к эковолонтерству

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Более 16 тысяч школьников и студентов колледжей Москвы присоединились к экологическому волонтерству. Ежегодно в школах столицы проходит порядка 500 крупных мероприятий, посвященных защите окружающей среды.

Среди самых массовых и популярных – осенний интеллектуальный квест "Экомарафон", который старшеклассники проводят для малышей.

Несмотря на увеличение количества машин, с 2010 года вредные выбросы в городе сократились на 64%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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