Сергей Собянин рассказал о развитии эковолонтерства в московских школах

Более 16 тысяч столичных школьников и студентов колледжей стали эковолонтерами. О растущей популярности этого движения написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ежегодно в школах Москвы проходит порядка 500 крупных мероприятий, которые посвящены защите окружающей среды. Среди самых массовых и популярных – осенний интеллектуальный квест "Эко-марафон", который старшеклассники проводят для школьников младших классов и дошкольников.

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