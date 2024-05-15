Заммэра Москвы Ликсутов рассказал о работе четырех МЦД

Запуск четырех диаметров и их дальнейшая интеграция с метро и всеми системами городского транспорта создали сервис нового качества и надежности, а также обеспечили существенное снижение тарифов пригородного сообщения. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ликсутов также отметил, что на МЦД с самого начала применяются единые тарифные решения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

