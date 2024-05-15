Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 14:30

Транспорт

Заммэра Москвы Ликсутов рассказал о работе четырех МЦД

Заммэра Москвы Ликсутов рассказал о работе четырех МЦД

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Запуск четырех диаметров и их дальнейшая интеграция с метро и всеми системами городского транспорта создали сервис нового качества и надежности, а также обеспечили существенное снижение тарифов пригородного сообщения. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ликсутов также отметил, что на МЦД с самого начала применяются единые тарифные решения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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