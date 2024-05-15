Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 08:30

Транспорт

Дептранс предупредил о возможных затруднениях на столичных дорогах вечером 15 мая

Дептранс предупредил о возможных затруднениях на столичных дорогах вечером 15 мая

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Столичный Дептранс сообщил, что вечером 15 мая возможны локальные затруднения в центре столицы, на ТТК и вылетных магистралях по направлению в область.

Также в ведомстве напомнили, что в переходе со станции "Чкаловская" на Арбатско-Покровскую линию закрыт на ремонт эскалатор. Кроме того, с 17 по 29 мая изменится расписание поездов третьего диаметра на Ленинградском и Казанском направлениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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