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01 апреля, 17:45

Происшествия

Новости регионов: автобус, перевозивший детей, загорелся на трассе в Анапе

Новости регионов: автобус, перевозивший детей, загорелся на трассе в Анапе

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Более 40 детей и 5 взрослых, которых перевозили из лагеря, эвакуировали из загоревшегося на трассе в районе Анапы автобуса. Во время движения водитель заметил задымление моторного отсека и остановил автобус. Детей успели вывести до того, как огонь охватил всю машину. В результате происшествия никто не пострадал. Уточняется, что автобус был технически исправен.

Тем временем в Санкт-Петербурге прямо во время движения вспыхнул трамвай. На момент ЧП пассажиров в салоне не было. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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