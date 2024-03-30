Движение ограничили на участке уральской трассы из-за угрозы обрушения моста

Фото: телеграм-канал "ГИБДД Свердловской области"

Движение по трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в Свердловской области ограничили в оба направления с 146-го по 153-й километр дороги из-за сохраняющейся угрозы обрушения моста. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

"Организован объезд через Серебрянский тракт. Призываем водителей заранее планировать маршруты своего движения", – предупредили граждан инспекторы.

По информации ведомства, экипажи ДПС помогают водителям объехать опасный участок.

При этом в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, ремонтные работы на мосту осуществляются с февраля этого года. Пресс-служба уточнила, что по данным управления автодорог, стабильности конструкции ничего не угрожает.

Ранее в Сети появилось видео, как мост в американском штате Мэриленд обрушился утром 26 марта. Грузовое судно врезалось в одну из опор строения, а затем конструкция рухнула в воду, куда также упали несколько автомобилей. Сам корабль воспламенился и затонул.

Представитель береговой охраны США сообщил, что шесть человек погибли в результате обрушения моста в Балтиморе. Он уточнил, что экстренные службы вряд ли смогут найти живыми этих граждан из-за низкой температуры в воде.

