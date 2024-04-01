Пожар на площади 3 тыс кв м произошел в подмосковном цеху

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пожар, площадь которого составляет три тысячи квадратных метров, возник в цеху в подмосковном Хотьково. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем телеграм-канале

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило около 16:00. Сейчас идет тушение пожара, информация о погибших и пострадавших не поступала. Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ЧП, а также ход и результаты доследственной проверки.

МЧС России в своем телеграм-канале написало, что горит кровля цеха. Из здания спасатели эвакуировали четырех человек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на территории промышленной площадки произошел пожар, площадь которого составила 4,5 тысячи "квадратов". Позже в МЧС заявили, что на площади 200 "квадратов" случилось обрушение крыши. До прибытия спасателей 15 людей смогли самостоятельно эвакуироваться.

Спустя время спасатели локализовали возгорание, а затем ликвидировали открытое горение.