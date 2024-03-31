Пожар на складе с бумагой в Ростове-на-Дону потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном складе с бумагой в Ростове-на-Дону. Об этом главк МЧС РФ по региону сообщил в своем телеграм-канале.

Указывается, что в 17:40 по московскому времени ликвидировали открытое горение, а в 19:27 потушили пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Возгорание на складе началось 31 марта. Его площадь составляла 800 квадратных метров. На месте происшествия работали 73 специалиста и 27 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Брехово загорелся цех по переработке рыбы. Площадь пожара составила 900 "квадратов", из здания самостоятельно смогли выбраться три человека. Никто не пострадал.

Также пожар площадью 500 "квадратов" произошел на турбазе в городе Апшеронске в Краснодарском крае. Пламя охватило два деревянных дома.

Предварительно, причиной возгорания могла стать вспышка газовоздушной смеси из баллона. Из зоны отдыха эвакуировали 50 человек, детей среди них нет. Одного пострадавшего с переломом доставили в местную больницу.