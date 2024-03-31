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31 марта, 19:30

Происшествия

Пожар произошел на базе отдыха в Апшеронске

Пожар произошел на базе отдыха в Апшеронске

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Пожар на площади 500 квадратных метров произошел на турбазе в городе Апшеронске в Краснодарском крае. Пламя охватило два деревянных дома.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка газовоздушной смеси из баллона. Известно, что турбаза называется "Водолей". Из зоны отдыха эвакуировали 50 человек, детей среди них нет. Одного пострадавшего с переломом доставили в местную больницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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