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31 марта, 09:15

Происшествия

Крупный пожар вспыхнул в деревне Брехово в Московской области

Крупный пожар вспыхнул в деревне Брехово в Московской области

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Крупный пожар вспыхнул этой ночью в деревне Брехово Московской области. Там загорелся цех по переработке рыбы.

По последним данным, огонь охватил площадь в 900 квадратных метров. Из здания смогли выбраться три человека. Пострадавших нет. Открытое горение к этой минуте ликвидировано. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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