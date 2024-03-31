31 марта, 09:15Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в деревне Брехово в Московской области
Крупный пожар вспыхнул этой ночью в деревне Брехово Московской области. Там загорелся цех по переработке рыбы.
По последним данным, огонь охватил площадь в 900 квадратных метров. Из здания смогли выбраться три человека. Пострадавших нет. Открытое горение к этой минуте ликвидировано. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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