Новости мира: шесть человек погибли при обрушении автомобильного моста в Балтиморе

Шесть человек погибли при обрушении автомобильного моста в Балтиморе, еще один получил тяжелые ранения. Авария может заметно повлиять на поставки в США. Следователи исключают версию теракта, на данный момент специалисты ждут расшифровку бортового самописца судна. Данные о рейсе контейнеровоза, который врезался в мост, должны появиться 28 марта.



Три тысячи гектаров леса горят в Мексике на фоне сильной засухи. Усложняет ситуацию сильный ветер, ведь пожары охватили уже половину штатов страны. По данным на 28 марта, тушат около сотни очагов возгорания. По данным властей, жертвами стихии стали четыре человека. Не исключено, что причиной пожаров мог стать человеческий фактор. Часто мексиканцы поджигают лес, чтобы освободить место для пастбищ и строительства.

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