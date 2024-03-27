Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 23:59

Происшествия

Новости мира: шесть человек погибли при обрушении автомобильного моста в Балтиморе

Новости мира: шесть человек погибли при обрушении автомобильного моста в Балтиморе

Новости часа: МЧС РФ опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Число погибших в "Крокус Сити Холле" выросло до 143

"Безопасный город": полицейские нашли угнанный автомобиль москвички

"Безопасный город": система видеонаблюдения повысила раскрываемость преступлений в Москве

"Безопасный город": замглавы ФТС Ягодкину привезли в Басманный суд

Сергей Собянин рассказал о планах развития района Кузьминки

Новости регионов: детская игра привела к пожару в частном доме в Архангельске

Новости часа: Собянин сообщил о планах обновления парка "Кузьминки"

Следственный комитет России получил 143 заявления о пропаже людей при теракте в "Крокусе"

Шесть человек погибли при обрушении автомобильного моста в Балтиморе, еще один получил тяжелые ранения. Авария может заметно повлиять на поставки в США. Следователи исключают версию теракта, на данный момент специалисты ждут расшифровку бортового самописца судна. Данные о рейсе контейнеровоза, который врезался в мост, должны появиться 28 марта.

Три тысячи гектаров леса горят в Мексике на фоне сильной засухи. Усложняет ситуацию сильный ветер, ведь пожары охватили уже половину штатов страны. По данным на 28 марта, тушат около сотни очагов возгорания. По данным властей, жертвами стихии стали четыре человека. Не исключено, что причиной пожаров мог стать человеческий фактор. Часто мексиканцы поджигают лес, чтобы освободить место для пастбищ и строительства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика