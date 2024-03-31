Площадь пожара на складе с бумагой в Ростове-на-Дону выросла до 800 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Площадь пожара в двухэтажном складе с бумагой в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону увеличилась до 800 квадратных метров. Об этом сообщает главк МЧС России по региону в своем телеграм-канале.

Как рассказал представитель ведомства РИА Новости, огонь перекинулся на крышу соседнего склада. Информация о пострадавших не поступала.

На месте происшествия работают 73 специалиста и 27 единиц техники. К настоящему моменту возгорание локализовано.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 марта в подмосковной деревне Брехово вспыхнул крупный пожар. Там загорелся цех по переработке рыбы.

Отмечается, что площадь возгорания составила 900 "квадратов", из здания смогли выбраться три человека. Пострадавших нет. Позже спасатели смогли ликвидировать открытое горение.

До этого в Москве ликвидировали пожар на чердаке корпуса МГТУ имени Баумана. Пламя распространилось на площади 40 "квадратов". Спасатели вывели людей из здания, в результате происшествия никто не пострадал.