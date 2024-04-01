01 апреля, 14:03Происшествия
Пожар в цеху в Екатеринбурге локализован на площади 4,5 тыс квадратных метров
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар в цеху в Екатеринбурге локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.
Из цеха вынесли 15 баллонов с кислородом и 2 – с пропаном. Разведку ведут с помощью беспилотника. Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе – превышения уровня концентрации нет.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что на территории промышленной площадки в Екатеринбурге произошло возгорание, площадь которого составила более 4 тысяч квадратных метров. Позже площадь пожара выросла до 4,5 тысячи квадратных метров.
По данным спасателей, на площади 200 "квадратов" рухнула крыша. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящего здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. На месте пожара развернут оперативный штаб. Для ликвидации огня задействована высотная техника. Потушить пожар пытаются 64 человека и 22 единицы техники.