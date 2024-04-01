01 апреля, 13:41Происшествия
Площадь пожара в цехе в Екатеринбурге выросла до 4,5 тыс квадратных метров
Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловской области"
Площадь пожара в цехе в Екатеринбурге выросла до 4,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.
По данным спасателей, на площади 200 "квадратов" рухнула крыша. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящего здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.
На месте пожара развернут оперативный штаб. Для ликвидации огня задействована высотная техника. Потушить пожар пытаются 64 человека и 22 единицы техники.
Ранее сообщалось, что на территории промышленной площадки в Екатеринбурге произошло возгорание, площадь которого составила более 4 тысяч квадратных метров. На тот момент фиксировалось горение кровли цеха. При этом информации о пострадавших не поступало.