Площадь пожара в цехе в Екатеринбурге выросла до 4,5 тыс квадратных метров

Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловской области"

Площадь пожара в цехе в Екатеринбурге выросла до 4,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.

По данным спасателей, на площади 200 "квадратов" рухнула крыша. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящего здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

На месте пожара развернут оперативный штаб. Для ликвидации огня задействована высотная техника. Потушить пожар пытаются 64 человека и 22 единицы техники.

Ранее сообщалось, что на территории промышленной площадки в Екатеринбурге произошло возгорание, площадь которого составила более 4 тысяч квадратных метров. На тот момент фиксировалось горение кровли цеха. При этом информации о пострадавших не поступало.