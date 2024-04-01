Новости регионов: столкновение поезда с автобусом произошло в Ярославской области

В Ярославской области поезд на переезде врезался в автобус. Его водитель и семь пассажиров погибли. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги. Также пострадал машинист поезда. Он попытался экстренно затормозить, но столкновения не удалось избежать. По версии прокуратуры, автобус остановился на переезде из-за поломки.

Тем временем в Екатеринбурге спасатели смогли сбить открытый огонь на территории "Уралмашзавода". 1 апреля там загорелось одно из зданий. Огонь распространился на 4,5 тысячи квадратных метров, частично обрушилась кровля. Из здания смогли выбраться невредимыми 15 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

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