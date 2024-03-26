Восемь автомобилей столкнулись на 28 километре трассы М2

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

ДТП с участием грузовика и семи легковых автомобилей произошло на 28 километре трассы М2 в Ленинском городском округе Подмосковья, пострадали 2 человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области в телеграм-канале.

"По предварительной информации, сегодня примерно в 21:30 на 28 км автодороги М2 Крым в сторону области произошло столкновение одного грузового и семи легковых автомобилей", – указано в сообщении.

В аварии пострадали два человека, им оказывается необходимая медицинская помощь.

МВД сообщает, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение по трассе затруднено. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Ранее в столичном Дептрансе рассказали, что грузовик загорелся после ДТП на внешней стороне МКАД. Тогда водителей просили искать пути объезда. Об обстоятельствах аварии и возможных пострадавших информации не поступало.

До этого на Лермонтовском проспекте в районе метро "Лермонтовский проспект" столкнулись четыре автомобиля.