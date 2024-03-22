22 марта, 05:32Происшествия
Движение на Лермонтовском проспекте в сторону МКАД перекрыли из-за ДТП
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четыре автомобиля столкнулись на Лермонтовском проспекте, движение в сторону МКАД полностью перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
"На Лермонтовском проспекте (в районе метро "Лермонтовский проспект") столкнулись четыре автомобиля", – указано в сообщении.
Оперативные службы города работают на месте ДТП, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.
В ведомстве подчеркнули, что движение по Лермонтовскому проспекту в сторону МКАД по основному ходу перекрыто полностью, а проезд осуществляется через дублер.
Ранее легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на внешней стороне МКАД. Движение в районе происшествия осуществлялось по двум полосам из пяти.
До этого на 18-м километре МКАД в районе развязки с Бесединским шоссе столкнулись несколько авто.
Два грузовика столкнулись на 41-м километре МКАД
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