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22 марта, 05:32

Происшествия

Движение на Лермонтовском проспекте в сторону МКАД перекрыли из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре автомобиля столкнулись на Лермонтовском проспекте, движение в сторону МКАД полностью перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На Лермонтовском проспекте (в районе метро "Лермонтовский проспект") столкнулись четыре автомобиля", – указано в сообщении.

Оперативные службы города работают на месте ДТП, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

В ведомстве подчеркнули, что движение по Лермонтовскому проспекту в сторону МКАД по основному ходу перекрыто полностью, а проезд осуществляется через дублер.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на внешней стороне МКАД. Движение в районе происшествия осуществлялось по двум полосам из пяти.

До этого на 18-м километре МКАД в районе развязки с Бесединским шоссе столкнулись несколько авто.

Два грузовика столкнулись на 41-м километре МКАД

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