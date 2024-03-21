ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на внешней стороне МКАД. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На внешней стороне 100-го километра МКАД легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего грузовой отсек последнего опрокинулся на проезжую часть", – указано в сообщении.

Оперативные службы уже работают на месте ДТП, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В Дептрансе также сообщили, что движение в районе происшествия затруднено, занято три полосы из пяти.

Ранее на 18-м километре МКАД в районе развязки с Бесединским шоссе также столкнулись несколько авто. Движение осуществлялось всего по двум полосам из пяти.

До этого сообщалось, что водитель Jaguar сбил двух граждан на тротуаре на севере Москвы. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Два грузовика столкнулись на 41-м километре МКАД