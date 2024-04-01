Жена обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" попала в реанимацию

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Далерджон Мирзоев внесен в список террористов и экстремистов)

Супруга одного из обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оказалась в больнице после того, как ей сообщили о произошедшем в Подмосковье. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на соседку родителей мужчины.

По ее словам, женщина, узнав о теракте, сразу же потеряла сознание. Сейчас, как уточняет соседка, она лежит в реанимации.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем устроили пожар. В результате погибли 144 человека. Пострадал 551 человек. Следователям удалось определить личности 134 погибших.

Силовикам удалось задержать 11 человек, включая четверых вероятных исполнителей теракта, которым Басманный суд Москвы назначил арест до 22 мая. Спустя время суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, а следом заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела. Его нашли и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.

Следователям также удалось подтвердить связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По версии СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины, которые они якобы использовали при подготовке преступления.

