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30 марта, 22:15

Происшествия

В Москве нашли мужчину, спасшего инвалида-колясочника при теракте в "Крокус Сити Холле"

В Москве нашли мужчину, спасшего инвалида-колясочника при теракте в "Крокус Сити Холле"

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Телеканал Москва 24 нашел человека, который вынес из "Крокус Сити Холла" инвалида-колясочника. Денис в тот вечер он находился в концертном зале вместе с семьей. Когда началась стрельба и все начали выбегать из зала в панике, он упал.

Пожилому отцу не хватало сил поднять сына, и тогда на помощь пришел молодой человек. Выживший очень хотел поблагодарить своего спасителя. Наконец-то им удалось встретиться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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