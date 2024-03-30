В Москве нашли мужчину, спасшего инвалида-колясочника при теракте в "Крокус Сити Холле"

Телеканал Москва 24 нашел человека, который вынес из "Крокус Сити Холла" инвалида-колясочника. Денис в тот вечер он находился в концертном зале вместе с семьей. Когда началась стрельба и все начали выбегать из зала в панике, он упал.

Пожилому отцу не хватало сил поднять сына, и тогда на помощь пришел молодой человек. Выживший очень хотел поблагодарить своего спасителя. Наконец-то им удалось встретиться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

