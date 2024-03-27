Пять человек пострадали в результате аварии на востоке Москвы

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Пять человек пострадали в результате ДТП на улице Сталеваров в районе дома 12Г, на месте работают оперативные службы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, водитель 1962 года рождения, находясь за рулем машины Suzuki, при повороте совершил столкновение с маршрутным транспортным средством Mercedes, с последующим столкновением с автомобилем Renault.

"В результате дорожной аварии медицинская помощь потребовалась пятерым пассажирам маршрутного такси, в том числе 10-летнему мальчику", – говорится в сообщении.

Как уточнили в телеграм-канале столичного Дептранса, движение в районе аварии перекрыто в обе стороны. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

Утром 27 марта стало известно о столкновении нескольких автомобилей на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады. Движение в районе происшествия было затруднено, водителей также попросили заранее продумывать маршруты.

До этого на внутренней стороне 107-го километра МКАД случилось возгорание машины, которая стояла на обочине. На территорию аварии прибыли оперативные службы Москвы.