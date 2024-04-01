Пожар в цеху в Екатеринбурге полностью ликвидировали

Фото: МЧС России

Возгорание, которое произошло в цеху по производству трансформаторов в Екатеринбурге, удалось полностью потушить. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Информация о полной ликвидации пожара появилась в телеграм-канале ведомства 1 апреля в 16:40.

Пожар на территории промышленной площадки в Екатеринбурге произошел днем 1 апреля. Сперва площадь возгорания составляла более 4 тысяч квадратных метров, однако через некоторое время она увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов".

По информации МЧС, на площади 200 квадратных метров произошло обрушение крыши. До прибытия пожарных из цеха самостоятельно эвакуировались 15 граждан.

Через некоторое время пожарным удалось локализовать огонь, а после – ликвидировать открытое горение. При этом из цеха удалось вынести 20 баллонов с кислородом и 4 – с пропаном.

