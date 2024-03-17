Пожар возник на Славянском НПЗ в результате падения беспилотника

Фото: телеграм-канал Baza

Человек погиб при атаке беспилотников ВСУ на Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.

"Очередная попытка теракта со стороны преступного киевского режима. Ночью в районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ", – указано в сообщении.

В оперштабе сообщили, что беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар. К его тушению привлекались 83 человека и 25 единиц техники, по состоянию на 4:30 по московскому времени пожар был полностью ликвидирован.

Согласно предварительной информации, из-за атаки БПЛА один человек погиб, предположительно от сердечного приступа.

До этого утром 16 марта стало известно о пожаре на территории Сызранского НПЗ . В результате ЧП никто не пострадал. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. При обнаружении огня с предприятия незамедлительно эвакуировали всех сотрудников.

Как уточнил губернатор региона Дмитрий Азаров, к возгоранию установки по переработке нефтепродуктов привела атака беспилотника. Ее удалось пресечь. В результате инцидента также никто не пострадал.



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