Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 09:25

Происшествия

Площадь пожара на Сызранском НПЗ под Самарой достигла 500 "квадратов"

Фото: телеграм-канал SHOT

Площадь пожара на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области, который произошел после атаки беспилотника, составляет 500 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Площадь пожара на Сызранском НПЗ, где горит установка по переработке нефтепродутов, составляет 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.

О пожаре на территории Сызранского НПЗ стало известно утром 16 марта. В результате ЧП никто не пострадал.

При обнаружении возгорания с предприятия незамедлительно эвакуировали всех сотрудников. На место происшествия выехали оперативные службы.

Как уточнил губернатор региона Дмитрий Азаров, к возгоранию установки по переработке нефтепродуктов привела атака беспилотника. Ее удалось пресечь. В результате инцидента также никто не пострадал.

Офисное здание загорелось в центре Владивостока

Читайте также


происшествияпожаррегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика