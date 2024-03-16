16 марта, 09:25Происшествия
Площадь пожара на Сызранском НПЗ под Самарой достигла 500 "квадратов"
Фото: телеграм-канал SHOT
Площадь пожара на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области, который произошел после атаки беспилотника, составляет 500 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
"Площадь пожара на Сызранском НПЗ, где горит установка по переработке нефтепродутов, составляет 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.
О пожаре на территории Сызранского НПЗ стало известно утром 16 марта. В результате ЧП никто не пострадал.
При обнаружении возгорания с предприятия незамедлительно эвакуировали всех сотрудников. На место происшествия выехали оперативные службы.
Как уточнил губернатор региона Дмитрий Азаров, к возгоранию установки по переработке нефтепродуктов привела атака беспилотника. Ее удалось пресечь. В результате инцидента также никто не пострадал.
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