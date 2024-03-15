Дрон взорвался над предприятием в Калужской области

Фото: телеграм-канал "Владислав Шапша"

Один из четырех беспилотников, которые были сбиты и подавлены в Калужской области утром 15 марта, взорвался над предприятием. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"Один БПЛА был сбит средствами ПВО, три остальных были подавлены средствами РЭБ", – написал он.

Так, глава Калужской области уточнил, что два дрона, подавленные средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), упали на территорию предприятия. Однако один из них взорвался, но не причинил серьезных повреждений промышленному объекту. При этом Шапша подчеркнул, что предприятие продолжает работать.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об отражении атаки четырех беспилотников над Дзержинским районом. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не зафиксированы.



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