Возгорание на рязанском нефтезаводе после атаки БПЛА ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Возгорание на нефтезаводе в Рязани, которое началось из-за атаки беспилотника, ликвидировали. В результате произошедшего два человека получили ранения рук, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Павел Малков.

Он уточнил, что пострадавшие получили медицинскую помощь. В настоящее время жизни людей ничего не угрожает.

"Благодарю все службы за оперативную и профессиональную работу", – добавил глава области.

Утром 13 марта беспилотный летательный аппарат атаковал нефтезавод в Рязани, из-за чего произошло возгорание. Как рассказывали в приемном отделении больницы скорой медицинской помощи Рязани, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, их направили в травматологию.

Накануне БПЛА атаковал объект топливно-энергетического комплекса на территории промзоны города Кстово. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что из-за этого на одной из установок по переработке нефти произошел пожар. Спустя время его потушили.

Кроме того, 12 марта атаке дрона подвергся объект топливно-энергетического комплекса в Орле, после чего там началось возгорание. Спустя время его также ликвидировали.



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