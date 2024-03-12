12 марта, 10:13Происшествия
Пожар на нефтехранилище в Орле после падения БПЛА ликвидировали
Фото: МЧС Орловской области
Пожар на нефтехранилище в Орле после падения беспилотника ликвидировали. Возникшее задымление не представляет опасности, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, задымление стало следствием работ пожарных служб. Глава Орловской области уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал.
"Ситуация находится под полным контролем", – подчеркнул он.
Об атаке беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса в Орле стало известно ночью 12 марта. Клычков призывал местных жителей соблюдать бдительность и при необходимости обращаться за помощью к местным спецслужбам и правоохранительным органам.
Помимо этого, утром 12 марта атака БПЛА была совершена на объект топливно-энергетического комплекса на территории промзоны города Кстово, в результате чего вспыхнул пожар на одной из установок по переработке нефти.
Также Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО отразили в Раменском городском округе атаку БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения дрона разрушений и пострадавших нет.
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