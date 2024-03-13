Системы РЭБ уничтожили 3 БПЛА на подлете к Новошахтинску Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные системы радиоэлектронной борьбы уничтожили на подлете к Новошахтинску в Ростовской области 3 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Последствия на земле уточняются дежурными службами", – указал глава Ростовской области.

Ночью и утром 13 марта российские регионы вновь подверглись атакам украинских беспилотников. Аппараты были сбиты в Белгородской, Воронежской, Ленинградской, Брянской и Курской областях.

Кроме того, БПЛА атаковал нефтезавод в Рязани, там произошло возгорание. По некоторым данным, в результате пострадали два человека, их госпитализировали.

По информации Минобороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь и утро 13 марта 58 украинских беспилотников. Ведомство уточнило, что 11 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, 8 – над Брянской, 29 – над Воронежской, 8 – над Курской, 1 – над Ленинградской и еще 1 перехватили над Рязанской областью.



Новости регионов: рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА ВСУ