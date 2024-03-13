Два украинских дрона атаковали Белгород

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины атаковали Белгород при помощи двух беспилотников самолетного типа. На местах происшествия работают оперативные службы, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один дрон влетел в многоквартирный дом, в результате чего произошел взрыв. Глава Белгородской области уточнил, что никто не пострадал, однако в нескольких квартирах выбило окна, а также повредило фасад и кровлю здания. Помимо этого, взрывная волна привела к повреждениям окон в двух соседних образовательных учреждениях.

По словам Гладкова, второй украинский беспилотник упал в реку. Последствия после случившегося не выявили.

Незадолго до этого ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Белгороде. В результате атаки никто не пострадал. Был поврежден фасад и выбиты окна, добавили в оперативных службах.

Кроме того, утром 13 марта российские средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа в селе Графовка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Часть обломков попала в частный дом, а другая рухнула в огороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



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