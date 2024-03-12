12 марта, 17:09Происшествия
Число пострадавших при атаке БПЛА на администрацию Белгорода увеличилось до 4
Фото: телеграм-канал "ДЕМИДОВ"
Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на здание белгородской администрации достигло 4 человек. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр города Валентин Демидов.
"Двоих пострадавших сотрудников мэрии Белгорода госпитализировали в медучреждения города", – уточнил он.
Мэр Белгорода добавил, что двое пострадавших получили медпомощь на месте, им госпитализация не понадобилась.
Днем 12 марта губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода. По его словам, в здании произошел взрыв, который выбил окна, также был посечен фасад.
Ранее ВСУ атаковали с помощью беспилотника торговый объект в Белгороде. В результате этого никто не пострадал, уточнял Гладков. По его словам, дрон врезался в стену магазина, взрыв в здании выбил окна.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что украинская сторона продолжает проводить террористическую деятельность. Однако, продолжил он, ВС РФ постоянно находятся начеку.
Новости регионов: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде
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