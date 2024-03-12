Число пострадавших при атаке БПЛА на администрацию Белгорода увеличилось до 4

Фото: телеграм-канал "ДЕМИДОВ"

Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на здание белгородской администрации достигло 4 человек. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр города Валентин Демидов.

"Двоих пострадавших сотрудников мэрии Белгорода госпитализировали в медучреждения города", – уточнил он.

Мэр Белгорода добавил, что двое пострадавших получили медпомощь на месте, им госпитализация не понадобилась.

Днем 12 марта губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода. По его словам, в здании произошел взрыв, который выбил окна, также был посечен фасад.

Ранее ВСУ атаковали с помощью беспилотника торговый объект в Белгороде. В результате этого никто не пострадал, уточнял Гладков. По его словам, дрон врезался в стену магазина, взрыв в здании выбил окна.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что украинская сторона продолжает проводить террористическую деятельность. Однако, продолжил он, ВС РФ постоянно находятся начеку.



Новости регионов: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде