Песков на фоне активности Киева заявил о постоянной готовности военных РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина продолжает осуществлять террористическую деятельность, однако российские военные постоянно находятся начеку. Его слова передает RT.

Подобным образом представитель Кремля прокомментировал попытки ВСУ атаковать российские регионы беспилотниками. В частности, утром 12 марта дроны сбили над Белгородской, Ленинградской и Нижегородской областями. В Курской области пресекли попытку прорыва ДРГ.

"Разумеется, продолжается террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима", – обратил внимание представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, военные РФ постоянно находятся на чеку, работает система ПВО. Он также добавил, что СВО продолжается.

Как сообщалось ранее, в результате обстрела Белгородской области пострадали два человека. Ими оказались мужчина и женщина. Второй пострадавшей не потребовалась госпитализация, медики оказали ей помощь на месте.

